تراند اليوم : صفية العمري تتذكر كواليس البيه البواب مع الإمبراطور بهذة الصورة – إتفرج

نشرت النجمة الكبيرة صفية العمرى صورة تجمعها بالراحل احمد ذكي ، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث استعرضت صفية العمري مشهد من فيلم البية البواب وكتبت معلقة :و البرستيج اجيبلك غيرو

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: وحشتينا اوي يا فنانة، من اجمل الافلام ،اللة يرحمه

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها ” كان لك معايا” الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.