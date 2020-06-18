تراند اليوم : منة عرفة تثير الجدل من جديد حول إرتباطها بعلي غزلان : بجهز شقتي – شاهد

كشفت الفنانة منة عرفة أجزاء من منزلها، موضحة أنها كانت تنغمس في تجهيزات المنزل وشراء الأثاث، الفترات الماضية، لكنها وأخيرًا انتهت من مرحلة تركيب الستائر.

وقالت «عرفة» خلال خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»: «بقالي فترة بجهز في بيتي وبما أن كلنا قاعدين في البيت وماينفعش ننزل فمش هينفع تنزلوا عشان تختاروا فرش بيتكم والستائر وتختاروا الحاجات (الأثاث).. فهقولكم على شخص شاطر أوي وعاملي الستائر من غير ما أنزل من بيتي وهو جه أخد المقاسات وطلبت التصميم».. واستكملت مُعلنة اسم مُصمم ستائرها للمُتابعين.

وأخذت جولتها في المنزل وتمسك بكاميرا هاتفها، موضحة ديكورات منزلها، وجاءت اللقطات بعد شائعات حول ارتباطها بالطبيب والإنفلونسر على غزلان، عقب ظهورهما معًا بكثافة الأشهر الماضية.

وزادت شائعات ارتباطها بـ«غزلان» بعد إعلانها في البرنامج الرمضاني 2020 «رامز مجنون رسمي»، أنها «عزباء»، ليرد هو عبر «انستجرام»: «دا أنا كنت بضحكك»، ولم تعلّق «عرفة» على «غزلان».

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ومنذ ثلاثة أشهر، قال «غزلان» خلال لقاء في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»: «إحنا أصدقاء جدًا والله أعلم ممكن يكون في حاجه أو لأ، وتربطني بها علاقة صداقة وعمل».. لكن الأيام الماضي، زادت حدة الشائعات عن انفصالهما، بعد حذف كلاهما صورهما معًا بـ«انستجرام»، وتسبب تصرفهما إلى مزيد من الافتراضات عن حقيقة علاقتهما، دون رد من الطرفين.

وكانت «عرفة» شاركت الفنان حمادة هلال، في أغنيته الآخيرة «جمالها»، بعد غنائها مع «هلال» بطفولتها «الفار السندق» في فيلم «الحب كده»، 2007، وقدّمت دور في مسلسل «ليالينا 80»، الذي عُرض رمضان الماضي، وتدور أحداث العمل الدرامي حول حياة هشام، الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته جميلة مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.