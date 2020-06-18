تراند اليوم : الشرنوبي بيهدي أغنية لمراته في شهر العسل بعنوان ” قلبي ارتاح”

اعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرح اغنية ” قلبي ارتاح” للفنان محمد الشرنوبي ، اليوم على تطبيق ديرز حصريا.

اغنية ” قلبي ارتاح” قدمها محمد الشرنوبي مفاجأة لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم الاسبوع الماضي.

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واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة وإنها تعتبرها فرد من العائلة.

كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط، ومن المقرر ان يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء الازمة الراهنة.