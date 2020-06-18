تراند اليوم : إصابة نادين نجيم أثناء تصوير مسلسلها الجديد – شاهد

تعرّضت الفنانة نادين نسيب نجيم إلى إصابة في كف يدها أثناء تصوير مسلسلها «20 20»، الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن خضع للتأجيل بسبب تفشي جائحة «كورونا».

ولفتت الفنانة إلى أنها تتوقع أن تنتهي هي قبل الوصول إلى تصوير الحلقات الأخيرة من العمل الدرامي، مُغردة عبر «تويتر»: «من بعد مشهد إمبارح، هيك صار بدي ضلني شهر لابسة هل الشئ»، وأظهرت خلال صورة الكسر في كف اليد، وعادت تُعلق: «حاخلص أنا ومارح يخلص ها التصوير».

كانت الفنانة قد كشفت قبل انطلاق السباق الرمضاني التأجيل للعمل، قائلة خلال تغريدة: «شكراً لمحبتكم وتعليقاتكم.. نعم مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين، والتفاؤل بالنجاح والأمل أنه كل شي راجع متل الأول إن شاء الله».

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وتابعت: «ها أزمة على الكل ورح تعدّي أهم شي سلامة الناس وصحتنا لنرجع نشتغل رح اشتقلكم كتير كتير».

وتجسد «نجيم» بالمسلسل المؤجل «20 20» شخصية «النقيب سما»، ويشاركها البطولة الممثل السوري قصي خولي، من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.