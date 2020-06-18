فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

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سماح محمد 0 تبليغ

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بالفعل، بعض الممثلين يكرهون الشهرة بسبب الباباراتزي، فقدانهم لخصوصياتهم تماما، أو لأن الناس لا يستطيعون التفرقة بين شخصيتهم الحقيقية وشخصيتهم في الأفلام الهوليوودية.

فيما يلي 10 نجوم يكرهون الشهرة، وفقا لموقع ThisIsInsider:

-جورج كلوني: كل ما يريد القيام به هو التنزّه في حديقة سنترال بارك من دون أن يزعجه أحد.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–جوني ديب: يكره الشهرة ويبذل قصارى جهده لإبعاد حياته الشخصية عن الأضواء خصوصاً بعد قضية طلاقه من الممثلة أمبر هيرد وإنفاقاته الخيالية التي وصلت إلى مليوني دولار في الشهر الواحد.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–ميغان فوكس: تنزعج من الطريقة التي يراها معجبوها فيها الآن والتي تجعلها تشعر بالضيق لأنها تعرف أنها أكثر من مجرد فتاة جذاب بسبب أدوارها المثيرة في الافلام.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–دانيال رادكليف: إختياره لشخصية الفتى الساحر “هاري بوتر” تحول من حلم إلى كابوس بسبب الباباراتزي، حتى أنه يقوم أحيانا بارتداء الملابس نفسها من أجل تشويش المصورين.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–كريستين ستيوارت: تتحدّث بشكل علني عن اشمئزازها من الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا مشهورين.

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بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–روبرتب اتنسون: الشهرة سببت له الإكتئاب فى منتصف العشرينات من عمره، وخضع للعلاج النفسي للتخلص من ذلك بعدما حصره الجمهور في دور توايلايت فقط.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–جينيفر لورانس: تحاول الإبتعاد عن الأماكن العامة للهروب من مضايقات المعجبين وذلك للحفاظ على خصوصيتها.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–كريس ايفانس: قرر عدم المشاركة بأفلام كثيرة في المستقبل والانتقال للعمل كمخرج.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–هاريسون فورد: يكره الشهرة لأنها تشكل عبئاً كبيراً على الأشخاص الذين يحبّهم وتجعله يفقد خصوصيته.

بالصور.. 10 نجوم يكرهون الشهرة وبعضهم يصيبه الإشمئزاز والكآبة!

–  دانيال كريغ: ذكر كريغ في لقاء صحفي أنه يتمنى أن يعود للخلف عندما كان ممثلا مغمورا لتمتعه بحريته وقتها.

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