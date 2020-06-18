تراند اليوم : هل يشتري محمد رمضان شخصية أحمد زكي- شركاء البيعة وحيد حامد وعادل حمودة وبشير الديك

ترقب كبير من جانب النقاد ، واصدقاء الفنان الراحل احمد زكي ، لما يمكن ان يكون عليه مسلسل الامبراطور الذى يجسد حياة زكي خلال شهر رمضان القادم ، ويلعب بطولته محمد رمضان وهو من تأليف الكاتب بشير الديك الذى وقع بالامس عقد كتابة المسلس .

رمضان الذى يحلم بهذا الدور منذ 8 سنوات ، ظل قابضا على حلمه منتظرا الفرصة حتى جاءته على طبق من دهب . ربما خطط لها منذ البداية ، ولكنها الان اختمرت بعد ان اصبح نجما يشار له بالبنان .

المشكلة ليست فى دور رمضان وتجسيده لشخصية احمد زكي . المشكلة الاخطر – كما يقول الناقد طارق الشناوي – هى كيف سيكون الوضع بالنسبة لمن كانوا حول احمد زكى الذين يعرفون كثيرا من الاسرار ولن يبوحوا بها ابدا لان ذلك يعتبر خيانة .

هناك مئات من الشهود على حياة أحمد زكي ، وسوف تتعدد الحقائق، الكثير من الملفات الشائكة، شرعيا وفنيا، سيصبح الاقتراب منها مثل القابض على لغم مشتعل، العلاقة المتوترة مع أمه التى تزوجت بعد رحيل أبيه، وظل الطفل حتى بعد أن تجاوز الخمسين مهزوماً نفسيا، وربما لم يتسامح إلا قبل رحيله بساعات، كيف تقدم هذه العلاقة، وهل يتقبلها الناس؟

بعض شخصيات كانت قريبة جدا من أحمد مثل الكاتبين الكبيرين عادل حمودة وعماد الدين أديب، هناك قيد أخلاقى يمنعهما من البوح، عادل مثلا كان الأقرب لأحمد فى مرحلة السجائر (الفرط) والساندوتش الشُّكك والتسلق على المواسير للوصول إلى غرفته بالفندق المتواضع بوسط المدينة، والمهدد بالطرد منه لأنه لم يدفع الإيجار، الكثير من الأحلام والإحباطات، أحد كبار النجوم دائم التنمر منه وعليه، لم يكن هذا التوصيف الحديث مستخدما، ومن الممكن أن تستبدل به (السخرية السوداء)، أحمد فى حياته كان كريما إلى درجة السفه، وربما كان من أسباب حرص عماد أديب على التعاقد معه على أكثر من فيلم، وليس فقط (حليم)، رغم علمه باقتراب النهاية. إن أحمد أنفق كل مدخراته، فأراد عماد أن يؤمن له أيامه الأخيرة.

مواقف متعددة منذ أن رآه فى نهاية الستينيات سعيد صالح، بطل مسرحية (القاهرة فى ألف عام)، وكان أحمد يقدم شخصيات ثانوية فى مشاهد قصيرة بلا أسماء، اكتشف سعيد موهبته الفذة، وقدمه للمنتج سمير خفاجة ليلتحق بفرقة (الفنانين المتحدين)، صلاح السعدنى كان شريكا أيضا فى الاكتشاف، رشحه كما قال لى ليلعب دوره (أحمد الشاعر) فى (مدرسة المشاغبين)، حيث كانت فى البداية الأدوار متشابهة فى المساحات الدرامية، اعتذر السعدنى لأنه تعاقد مع مسرح الدولة، خرج أحمد من (المشاغبين) مثخناً بجراح وندوب وثأر كانت دافعا له ليحقق تلك المكانة.

حرص سعيد صالح على أن يقدمه بمسرحية (هاللو شلبى) والتى كانت أول لقاء جماهيرى حقيقى، عندما قلد محمود المليجى، لم يشارك أحمد زكى لا سعيد ولا السعدنى فى أعمال فنية، رغم أنه أصبح صاحب الكلمة المسموعة. روى لى السعدنى أن فيلم (الهروب) كان هو المرشح الأول للدور الذى لعبه (عبد العزيز مخيون)، أحمد طلب إعادة كتابة السيناريو وتقلصت مساحته فاعتذر، أحمد مثل غيره يريد الاستحواذ على الشاشة، حالة أحمد زكى العاطفية والنفسية وضعته بين متناقضات، قصص حب ممكنة وأخرى مستحيلة.. الشخصية ثرية دراميا، هذا الثراء تحديدا هو الذى سيجعل مشروع تقديمها على الشاشة محاطاً بعشرات من المحاذير والمحظورات، فهل يجرؤ رمضان؟!!.

فى بداية المشوار مع فرقة (الفنانين المتحدين)، مشاركا بطولة مسرحية (مدرسة المشاغبين)، ذهب أحمد زكى مبكرا إلى المسرح، فوجد يونس شلبى يصعد إلى الواجهة ومعه جردل ليمسح اسمه لأنه كان يسبق «يونس»، فهل توافقون ببساطة على استعادة هذا المشهد؟

Advertisements

لا شك ان «رمضان» ممثل موهوب، يتمتع بكاريزما النجم، تختلف على عدد من اختياراته وتصريحاته، هذا موضوع آخر، ولكنه من الممكن أن يتقمص بتلقائية دور أحمد زكى، بينما عمليا من المستحيل أن يرى المسلسل النور على الأقل حاليا، عدد ضخم من معاصريه وأصدقائه بيننا، وكل منهم لديه صورة يعتقد أنها فقط المعبرة عن الحقيقة.

تخيل أن المسلسل سيتناول مواقف لكل من يسرا ورغدة ونجلاء فتحى وشيرين رضا وشريهان، كل منهن لها حكاية مع أحمد، ما الذى من الممكن أن يفعله الكاتب؟ سيسألهن، كل منهن ولاشك لها إطلالة على أحمد، ولديهن حكايات متناقضة عن أحمد، لمن ينحاز الكاتب؟ ستأتى الإجابة للحقيقة، السؤال الثانى من يملك الحقيقة؟ هل ما تروية يسرا مثلا أم رغدة هو فقط الحقيقة؟ أعتقد أن وحيد سيعتذر فى نهاية المطاف عن المشروع برمته، يعرف وحيد الكثير عن أحمد باعتباره أحد أكثر أصدقائه المقربين وشاهد عيان على سنوات الصعلكة، وكم اتفق واختلف وحيد مع أحمد.. وحيد سيعتبر البوح خيانة إنسانية، لا تغتفر، والكتمان خيانة درامية قابلة للغفران.

وكانت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، استقرت على الكاتب بشير الديك، لكتابة مسلسل “الامبراطور” أحمد زكى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

يشار إلى أن الكاتب الكبير بشير الديك، كانت له علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكى، وتعاونا سوياً فى أكثر من عمل، وولد بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب “الأدب” حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما ، كان أول أعماله هو فيلماله هو فيلم “مع سبق الإصرار” الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978 .

ولكن نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه “سواق الأتوبيس” واستمر في “ضربة معلم” و”ضد الحكومة” و”ناجي العلي” وانتهاءً بـ”ليلة ساخنة” .

بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين “موعد على العشاء” ، ثم “الحريف” الذي يعتبر واحد من أعظم السيناريوهات في تاريخ السينما المصرية نظراً لتجاوزه قواعد السيناريو التقليدية في السرد والاعتماد على التفاصيل والأحداث اليومية لخلق عمل عظيم ، وهي تجربة رائدة ربما في السينما المصرية ، أخرج خلال مسيرته فيلمين لم يحققا نجاحاً كبيراً ، هما الطوفان من بطولة محمود عبد العزيز ، وسكة سفر من بطولة نور الشريف .

ابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم “الكبار” عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل ، في المقابل قدم عدداً من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل “الناس في كفر عسكر” و”حرب الجواسيس” وغيرها.