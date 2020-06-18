بالصور غادة عبد الرازق تظهر لأول مرة بالمايوه برفقة زوجها على شاطئ البحر

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عددا من الصور برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا وابنتها روتانا وأحفادها وعدد من صديقاتها المقربين منها، المتواجدين معها باستمرار.

وظهرت غادة فى الصور مرتدية مايوه باللون الأصفر ، حيث انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.





Advertisements

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق أعلنت عودتها لطليقها مدير التصوير هيثم زنيتا، أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى وشارك في بطولته محمود عبدالمغني ووليد فواز و محمود البزاوي واخرجه محمد بكير

وحقق المسلسل نجاحا جيداً اثناء عرضه عبر القنوات الفضائية، وتلقت غادة ردود افعال ايجابية حول المسلسل.