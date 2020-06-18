فن ومشاهير

بالصور غادة عبد الرازق تظهر لأول مرة بالمايوه برفقة زوجها على شاطئ البحر

0 نشر
mai.ali 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عددا من الصور برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا وابنتها روتانا وأحفادها وعدد من صديقاتها المقربين منها، المتواجدين معها باستمرار.

وظهرت غادة فى الصور مرتدية مايوه باللون الأصفر ، حيث انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 

غادة عبد الرازق وزوجها
 

Advertisements

 

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق أعلنت عودتها لطليقها مدير التصوير هيثم زنيتا، أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى وشارك في بطولته محمود عبدالمغني ووليد فواز و محمود البزاوي واخرجه محمد بكير

وحقق المسلسل نجاحا جيداً اثناء عرضه عبر القنوات الفضائية، وتلقت غادة ردود افعال ايجابية حول المسلسل.

 

غادة عبد الرازق وزوجها وأسرتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور غادة عبد الرازق تظهر لأول مرة بالمايوه برفقة زوجها على شاطئ البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا