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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عددا من الصور برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا وابنتها روتانا وأحفادها وعدد من صديقاتها المقربين منها، المتواجدين معها باستمرار.
وظهرت غادة فى الصور مرتدية مايوه باللون الأصفر ، حيث انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكانت الفنانة غادة عبد الرازق أعلنت عودتها لطليقها مدير التصوير هيثم زنيتا، أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى وشارك في بطولته محمود عبدالمغني ووليد فواز و محمود البزاوي واخرجه محمد بكير
وحقق المسلسل نجاحا جيداً اثناء عرضه عبر القنوات الفضائية، وتلقت غادة ردود افعال ايجابية حول المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور غادة عبد الرازق تظهر لأول مرة بالمايوه برفقة زوجها على شاطئ البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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