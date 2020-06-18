فنان مصري يعمل في مهنته الأساسية وهي تصليح إطارات السيارات لأن "الفن مبيأكلش عيش"

انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنان “حسين أبو حجاج” أحد أبطال مسلسل “الكبير”، والشهير بشخصية “ أشرف”، حيث ظهر أبو حجاج وهو يعمل داخل “ورشته “ الخاصة بلحام الكاوتش، والموجودة بمحافظة المنيا.

وقال البعض إن الفنان حسين أبو حجاج عاد لعمله في لحام إطارات السيارات، بعدما توقفت الحركة الفنية، وانه ترك الفن بشكل كامل.





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ومن جانبه قال حسين ابو حجاج في تصريح خاص للجميلة، ان ما تردد مؤخراً هو كلام غير صحيح، فأنا لم أترك عملي كفني لحام للإطارات، ولم أغلق الورشة الخاصة بي يوما واحداً، فأنا دائما حريص على ألا تغلق الورشة، خاصة انها مصدر دخلي الأول فالفن “ مبيأكلش عيش”.

واضاف أبو حجاج انه ايضاً لم يترك الفن مثلما ادعى البعض، لكن كما يعلم الجميع فجائحة كورونا قد اوقفت الحركة الفنية، لذلك فأنا موجود داخل عملي الثاني بشكل دائم خلال هذه الفترة، لحين تحسن الأوضاع .

وأوضح أبو حجاج أنه كان يشارك في بطولة مسلسل “ الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق” مع الفنان محمد عبدالرحمن ومحمد سلام والمخرج اسلام خيري، لكن توقف المسلسل ولم يشارك في سباق دراما رمضان، ومن المحتمل أن أعود إلى التصوير خلال الفترة القادمة.

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