الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف تفاصيل خطيرة عن حالتها الصحية

كشفت الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي تفاصيل خطيرة عن حالتها الصحية ، حيث أن حالتها عادت وتدهورت مرة اخري بعد ان شهدت تحسن طفيف خلال الفترة الماضية

واكد الطبيب أن الفنانة رجاء الجداوي لم تستجيب لتجربة حق بلازما المتعافين، حيث ان التجربة فشلت بالرغم من انها نجحت مع عدد كبير من المصابين التي كانت حالتهم خطيرة.

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وتابع الطبيب ان رجاء الجداوي تعاني من ضعف المناعة، لذلك هاجمها فيروس كورنا بشكل شرس وسيطرة علي الرئة، وهذا ما جعلنا ننقلها الي غرفة الرعاية المركزة لمساعدتها علي التنفس وايصال الاكسجين لخلايا الجسم بشكل كافي

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واوضح المصدر أن الغريب في الامر هو طول فترة علاج الفنانة رجاء الجداوي، حيث انها دخلت في الاسبوع الرابع وهذا يعد وقت طويلا بالنسبة لعلاج المصابين

يذكر ان الفنانة رجاء الجداوي مازالت ترقد بمستشفي العزل بمدينة الاسماعيلية.

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