محمد هنيدي: بدأت تصوير فيلم "النمس والانس" رغم رعبي من الاصابة بكورونا

بدأ الفنان محمد هنيدي تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “ النمس والإنس”، حيث إن العمل يجمعه مجدداً مع المخرج شريف عرفة بعد غياب طويل، حيث أنهما اجتمعاً معاً في فيلم “ فول الصين العظيم”، والذي عرض منذ عدة سنوات.

وبالرغم من مخاوف هنيدي من فيروس كورونا، إلا أنه قرر المخاطرة من أجل الانتهاء من الفيلم، وبدأ بالفعل تصوير مشاهده داخل استوديو شريف عرفة، وسط عمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.

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وقال هنيدي ان رعبه من الاصابة بفيروس كورنا لم يمنه من تصوير الفيلم الذي يحضر له منذ فترة طويلة، ويتمني ان ينتهي من تصويره علي خير دون اي مشكلات.

ويشارك في بطولة فيلم “ النمس والإنس” منة شلبي وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وعدد من الفنانين الشباب.

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