صورة مسربة من حفل زفاف ياسمين صبري الأول على هذا الشاب تثير قلقها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة من حفل زفاف الفنانة المصرية ياسمين صبري، على زوجها الأول، الشاب السكندري “محمد”.

يأتي هذا التسريب رغم حالة السرية التامة التي فرضتها صبري على حياتها الشخصية قبل زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.





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وظهرت صبري في الصورة المسربة، وهي ترتدي فستان زفاف، وتقف وسط زوجها وأسرته، ولم يُكشف أي تفاصيل أخرى عن هذه الصورة، أو الجهة التي تقف وراء تسريبها.

يذكر أن اسم ياسمين صبري قد أصبح ترندًا منذ زواجها بأبو هشيمة في أبريل الماضي، بالإضافة إلى عرض مسلسل فرصة تانية، وهو البطولة المطلقة الثانية لصبري في عالم الدراما، وحلولها ضيفة على برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي.

زوج ياسمين صبري الاول يدعى “محمد”، وكانت متزوجة منه سرًا، لأنه كان متزوجًا ولديه أبناء، كما كان يكبرها بعدةٍ سنواتٍ، وتزوجت منه قبل دخولها المجال الفني.

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