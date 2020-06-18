جلسة تصوير لايمان العاصي وابنتها تشعل السوشال ميديا..شاهدوا جمال طفلتها

شاركت الفنانة إيمان العاضي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة جديدة لها ظهرت من خلالها مع أبنتها وذلك بعد ان تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وظهرت العاصي وأبنتها وهم يرتديان ملابس صيفية ملونة، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من متابيعها الذين انهالوا عليها بالتعليقات الإيجابية .
وعلقت إيمان العاصي علي الصورة ووجهت رسالة لأبنتها قالت من خلالها "بنتي وصحبتي واختى وكل حاجة حلوة في دنيتي مَش قادرة افتكر حياتي قبل ما تيجى الدنيا كانت عامله ازاى هى اللى امى مَش انا اللى امها طيبة وحنينة عليا اكتر من اي حاجة في الدنيا، صاحبتي اللى بحب احملها وافضفض وانا فحضنها هى كفايه عليا فالدنيا دى ومش عاوزه حاجة غيرها".
يشار إلي أن الفنانة إيمان العاصي كان من اول نجوم الفن الذين أصيبو بفيروس كورونا وكانت تتواصل مع جمهورها من فترة لاخري لطمأنتهم علي حالتها الصحية وظهرت مؤخرا في أحد المقاطع وأعلنت شفائها وأظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها خلال الأيام الماضية والتي تؤك\ شفائها الكامل من الفيروس.
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