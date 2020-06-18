بوستر مسلسل الامبراطور لمحمد رمضان يستفز الجمهور..هكذا تقاسمه مع احمد زكي

يبدو أن محمد رمضان يتجاهل كافة الأراء التي رفضت تجسيده لقصة حياة النجم الراحل أحمد زكي، وقام بنشر بوستر غير رسمي لمسلسله الجديد الذي يحمل أسم الإمبراطور والذي يتحدث عن انه سيقدم من خلاله قصة حياة النمر الأسود.

وظهر رمضان في الملصل بوجهه فقط ويتقاسم هذه الوجه الكامل مع أحمد زكي، وانهالت عليه الكثير من التعليقات التذي كانت تنتقد هذا بشكل كبير بجانب بعض التعليقات التي هنأت رمضان بمسلسله الجديد. فيما اعتبره البعض مستفزا لانه يتقاسم الصورة مع الراحل احمد زكي.

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وكان محمد رمضان نشر مقطعا له منذ سنوات طويلة يقلد من خلالها أحمد زكي وعلق عليها قائلا "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح".

علي ناحية أخري كان الكاتب وحيد حامد أكد علي انه اعتذر لمحمد سامي عن كتابة العمل لانه يشنغل بكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة بالإضافة إلي ان المخرجة كاملة أبو ذكري قد أكدت أيضا إنها لا تعلم أي تفاصيل عن هذا العمل وذكر أسمها لتولي إخراج العمل غير صحيح .

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