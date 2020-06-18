حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ان تردد عدة أخبار تفيد بوفاة الفنان الكبير ياسر العظمة بأزمة قلبية مفاجئة له.
اقرئي ايضا : هل تذكرون الطفلة جنا عمرو؟ هكذا اصبحت شابة تنافس منة عرفة في الجمال
وتجاهل العظمة كل هذه الشائعات وكان رده غير متوقع بالمرة حيث قام بنشر صورة التقطت له مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن خلال فترة الثمانينيات عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام وعلق عليها قائلا "صورة من الثمانينات تضم باقة جميلة من الفنانين السوريين أثناء تصوير إحدى حلقات مرايا 84"، وتفاعل معه الكثيرين من محبيه الذين أطمأنوا علي حالته الصحية وعلموا أن ما تردد مجرد شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة .
يشار إلي أن الفنان ياسر العظمة يعتبر من أهم نجوم الدراما السورية وله العديد من الأعمال المميزة التي أستطاع من خلالها أن يترك بصمة كبيرة في أذهان كافة محبية بالوطن العربية ومن أكثر أعماله المميزة حكايا المرايا وعشنا وشفنا والرجل الأخير ومرايا الذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا للغاية لم يحقق في أي عمل أخر .
اقرئي ايضا : جلسة تصوير لايمان العاصي وابنتها تشعل السوشال ميديا..شاهدوا جمال طفلتها
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة بأزمة قلبية مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.