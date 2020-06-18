أول رد من نوال الزغبي بعد الهجوم عليها بسبب عمليات التجميل..فماذا قالت؟!

بعد عدة أيام من الهجوم عليها بسبب إجرائها لعملية تجميل غيرت ملامحها ، خرجت الفنانة نوال الزغبي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويرت بتغريدة قالت من خلاله " لا أحد يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وعجز"، وتفاعل معها الكثير من متابعيها الذي أستمروا في رفضهم لإجراء هذه العملية .

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يشار إلي أن نوال الزغبيقد كشفت خلال الفترة الماضية عن رأيها في الاحتجاجات التي شهدتها لبنان وقالت في تغريدة لها "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض"، فيما قالت في منشور أخري " لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شئ".

وحاول البعض أن يشيع أن الفنانة نوال الزغبي تعيش حالة إكتئاب بسبب تغريدتها التق أطلقتها منذ فترة وقالت خلالها " اشبعوا من بعضكم فالموت لا يعطي إنذار، إسألوا عن بعضكم فلا أحدا يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء تحملوا بعضكم لبعض لان الندم لا يعيد الذي رحل"، وتسال الكثيرين بعد ذلك عنها بشكل كبير .

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