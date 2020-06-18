شاهدوا لحظة سقوط زينة من على سلالم منزلها

شاركت الفنانة زينة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها وهي تؤدي تحدي السقوط من السلم، وظهرت زينة في موقف محرج للغاية بسبب سقوطها الشديد حتي أن وجهها أرتطم بالأرض بشكل كبير، وعلقت علي الصورة وقالت " امنعوا الضحك".

جمهور زينة ومتابعيها رفضوا تماما ما قامت به وأكدوا ان هذا ليس له أي علاقة بالفن وأن الغرض من نشر هذه الصورة هو ان تصبح علي ألسنة الكثيرين بسبب هذا الظهور ويتحدث عنها الكثيرين في مواقع التواصل الإجتماعي ليس أكثر.

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يشار إلي أن أخر الأعمال الفنية لزينة كان مسلسل جمع سالم التي خاضت به الموسم الرمضاني الماضية والذي لم يحقق أي نجاحات تذكر، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة نمن الفنانين من بينهم محمد شاهين ودلال عبد العزيز وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وريم البارودي وغيرهم.

علي ناحية أخري أعلن أشرف عبدالعزيز محامي الفنان أحمد عز خلال الفترة الماضية عن أن موكله احمد عز قد كسب القضية المقامة منه ضد زينة وشقيقتها بعد أن اعتدوا عليه في أحد الفنادق الساحلية .

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