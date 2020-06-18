والد حسام حبيب يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب... وما علاقة كورونا؟

ضجة كبيرة أحدثها الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب علي مدار الأسابيع الماضية، فبعد أن تردد إنهما علي خلاف وفي طريقهم للانفصال وأن الفنان أحمد سعد قد تدخل لحل هذه الأزمة وتشاجر مع حسام حبيب باليد من أجل شيرين عبدالوهاب وانتشرت الكثير من الأخبار بهذا الصدد، تفاجئ الكثيرين أيضا بانتشار مجموعة كبيرة من الأخبار التي تفيد بإصابة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب بفيروس كورونا المستجد.

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ودائما يظل والد حسام حبيب هو الحاسم لكل الأمور ففي تصريحات خاصة للجميلة نفي الأب كل ما تردد عن خلافاتهم وأكد أنهما يعيشوا أحلي فترة في حياتهم وأنهم اعتادا علي الشائعات خلال الفترة الماضية بشكل كبير وأغلق هذا الأمر تماما، ورد أيضا علي أزمة إصابة نجله وزوجته بفيروس كورونا وقال أن شيرين عبد الوهاب أجرت 3 مسحات طبية بعدد من المعامل المختلفة للإطمئنان علي حالتها الصحية وتبين إنها سلبية تماما، وأكد ان حالتها الصحية مستقرة تماما وقد تحسنت حالتها النفسية بعد ظهور نتائج التحاليل أيضا.

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يشار إلي ان شيرين عبد الوهاب قد أحيت عدد من الحفلات الغنائية قبل انتشار فيروس كورونا وحققت نجاحات كبيرة.

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