فنانة خليجية شهيرة تحزن جمهورها بخبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد

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شاركت الفنانة ميس كمر جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها الفنانة الكبيرة فوزية حسن، واعلنت ميس كمر من خلال تعليقها علي إصابة الفنانة الكبيرة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد .
وعلقت كمر علي الصورة وقالت "دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدى"، وتفاعل معها الكثيرين من محبيها ومحبي النجمة الكبيرة فوزية جسن وتمنوا لها الشفاء العاجل .
ومن أكثر التعليقات التي أثارت ضجة كبير علي هذا الأمر هي دعوة الفنانة الكبيرة عقيل الزيدي لرئئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي بان يتولي الإشراف علي علاج الفنانة فوزية حسن، التي تعتبر أول فنانة في صفوف نجوم الدراما العراقية تصاب بفيروس كورونا .
وتعتبر فوزية حسن من أكثر نجمات الدراما العراقية تقديما للأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، فقد تخرجت من معهد الفنون الجميلة ببغداد وحققت نجاحات كبيرة للغاية من خلال اعماله الدرامية التي أقتربت من 30 عملا دراميا .
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