شيلاء سبت تتلقى عرض زواج بمهر خيالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عن تلقيها عرض زواج من رجل أعمال سعودي بمهر خيالي.

الفنانة البحرينية نشرت صورة لرسالة رجل الأعمال، وذلك على تطبيق “سناب شات”، والتي جاء في نصها: “شيلو لك مهر 5 مليون معك رجل الأعمال من السعودية ع 30”.

وكنت الفنانة البحرينية شيلاء سبت قد تحدثت من قبل عن أسباب عدم زواجها حتى الآن، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “المستشار”.

الفنانة البحرينية كشفت أن هناك الكثير من الأشخاص تقدمون للزواج منها وعرضوا عليها مهور غالية جدا، إلا أنها رفضتهم لأنها ترى أن الزواج ليس تجارة، مؤكدة أنها رومانسية وأنها ستتزوج إذا قابلت الحب.

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شيلاء قالت: “إذا أنا صدق أبي أتزوج.. كنت تزوجت.. وأقدر أتزوج وايد ناس يعرضون عليّ الزواج.. ومو سالفة وقت.. وليس أنه ما حد يستاهل، ولكن السالفة أن العرض يأتي سأدفع لك مهر هالكثر وأسويلك هذا وهذا.. انا رومانسية وأريد شخص بمواصفات معينة”.

يذكر أن شيلاء سبت كانت قد تلقت عرض من ثري سعودي للزواج منها مقابل 7 مليون ريال، وذلك منذ عدة سنوات، وقد قابلت الفنانة هذا العرض بالرفض.

ومن ناحية أخرى، احتفلت الفنانة البحرينية شيلاء سبت مؤخرا بخطوبة شقيقتها الفنانة شذى سبت، حيث أقيم الحفل في إحدى القاعات الكبرى بالكويت.

الحفل رفع شعار “ممنوع التقبيل”، وذلك خوفا من مرض “كورونا”، حيث كتبت لائحة علقت في القاعة: “حضوركم غالي وحرصا على سلامتكم نناشدكم في التقيد بتجنب التقبيل والمصافحة بالأيدي حفاظا على سلامة الجميع”.