محامي هيفاء وهبي يتهم مدير أعمالها السابق بتزوير عقد الزواج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المستجدات حول أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك في الجلسة الثانية لإثبات زواجهما.

هيفاء وهبي، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اليوم حضر المحامون وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج، وطعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب أصل العقد فرد محاميه أن الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حاليا - وهو أصلا واقف برا مع أخوه وشاهد الزور التالت- وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة”.

وكانت هيفاء قد اتهمت وزيري في بيان لها بالاستيلاء على شقة شقيقتها، وكذلك عدد 4 فلل ومكتبين تابعين لها بأحد المنتجعات السكنية بمصر.

يذكر أن العديد من الأزمات اشتعلت مؤخرا بين هيفاء و وزيري، والذي كشف مؤخرا أنه لم يكن مديرا لأعمالها ولكنه كان زوجا لها ولم يتقاض منها أي أموال.

كما قام برفع دعوى إثبات زوجية عليها وكشف أنها رغم تصريحها برفع دعوى ضده بالسرقة إلا أنه لم يجد أي دعاوى ضده.

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كما كشفت هيفاء من خلال بيان لها مؤخرًا عن قيام وزيري، بالاستيلاء على شقة شقيقتها بأحد المنتجعات السكنية بالقاهرة مؤكدة أنه أخبر أمن المنتجع بعدم السماح لها أو لشقيقتها بدخول المنتجع.

وحذرت الشركة نفسها من قيامه بالاستيلاء على 4 فلل تملكها هي ومكتبين خاصين كانت قد أوكلته لشرائهم خلال فترة توليه إدارة أعمالها.

يذكر أن العديد من الأزمات اشتعلت مؤخرا بين هيفاء و وزيري، والذي كشف مؤخرا أنه لم يكن مديرا لأعمالها ولكنه كان زوجا لها ولم يتقاض منها أي أموال.

كما قام برفع دعوى إثبات زوجية عليها وكشف أنها رغم تصريحها برفع دعوى ضده بالسرقة إلا أنه لم يجد أي دعاوى ضده.

كما كشفت هيفاء من خلال بيان لها مؤخرًا عن قيام وزيري، بالاستيلاء على شقة شقيقتها بأحد المنتجعات السكنية بالقاهرة مؤكدة أنه أخبر أمن المنتجع بعدم السماح لها أو لشقيقتها بدخول المنتجع.

وحذرت الشركة نفسها من قيامه بالاستيلاء على 4 فلل تملكها هي ومكتبين خاصين كانت قد أوكلته لشرائهم خلال فترة توليه إدارة أعمالها.