كاتي بيري تستمتع بحملها وسط الطبيعة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصر النجمة والمطربة الأمريكية كاتى بيري على الاستمتاع بحياتها بعيداً عن وباء كورونا والهلع منه، حيث أعتادت النجمة الشهيرة رغم حملها علي الظهور في أكثر من مناسبة بدون ارتداء كمامة.

وحدث هذا الأمر نهاية الشهر الماضى أثناء عطلة صيفية رصدتها أعين المصورين كاتي بيري، على الشاطئ، قبل أن تنشر بنفسها مؤخراً من خلال حسابها على موقع انستجرام أكثر من صورة لها، ولكن تلك المرة بعيداً عن الزحام، حيث ظهرت مستمتعة بأجواء الطبيعة، وهي ترتدي زي أشبه بـ “عباية”.

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كما التقطت عدسات مصورى “البابارتزى” عدة صور لكاتي بيري، التى تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم البالغ من العمر 43 عاما وهى ترتدى ملابس السباحة “مايوه” وتحمل كلبها متوجهها لأحد الشواطئ الموجودة فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقت كاتى وبلوم بعدد من أصدقائهما المقربين إضافة إلى بعض أفراد عائلة كاتى.

واستطاعت كاتى بيرى أن تخطف الأنظار بانتقائها “مايوه” FLORAL ذى تصميم مميز وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء ” Dolce & Gabbana ” ووصل سعره إلى 475 جنيها إسترلينيا.

والجدير بالذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب ” Daisies ” بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب ” Daisies ” هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .