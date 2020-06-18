جاستن بيبر يلعب الجولف مع أصدقاءه رغم إجراءات كورونا.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، يسعى للإستفادة من وقته علي أكمل وجه، فمن الواضح أنه يحرص علي ممارسة عدد من الأنشطة بعيدا عن الحجر الصحي بسبب إنتشار فيروس كورونا ” COVID-19 ” و ذلك بهدف الحفاظ علي لياقته البدنية بطرق عديدة و مختلفة.
نجم البوب العالمي البالغ من العمر 26 عاما، ظهر وهو يمارس رياضته المفضلة و هي الجولف “، و ذلك مع عدد قليل من الأصدقاء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر مرتديا ملابس واسعه ومناسبة للعبة الجولف مكونة من “شورت” بأحدي درجات اللون البيج و “كاب بنفس اللون، إضافة الي ” قميص ” باللون الأزرق .
وكان جاستن بيبر، قد ظهر مؤخرا و تحديدا فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا و هو يشارك زوجته النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين العديد من الأهتمامات سواء بركوبهم الدراجات معا أو للعب كرة السلة و هي الصور التي تداولتها الكثير من المواقع الفنية الشهيرة مثل ” ديلي ميل ” و ” جاست جيرد ” .
وعلى جانب أخر، بدأ النجم والمطرب الكندي الشاب جاستن بيبر، مؤخرا، في ترك منزله بعد قضاء أسابيع بداخله تطبيقا لإجراءات العزل المنزلي برفقة زوجته هايلي بلدوين، حيث أنطلق للقيام برحلات تخييم مستخدما مقطورته الفارهة.
وكانت جريدة الديلي ميل، قد نشرت لقطات لهذا المنزل المتنقل الضخم، الذي تبلغ قيمته المليون دولار، ويبدو من داخله وكأنه قصر لما يتمتع به من فخامة.
وكان النجم العالمي قد طرح أغنية جديدة بعنوان “Stuck with u” مع النجمة أريانا جراندي قدم من خلالها دعمه للباقين بمنازلهم.
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