- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن المطرب المصري الشاب حمزة نمرة عن أنه بدأ بالاستعداد لطرح البوم جديد في تلك الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وقف معظم الأنشطة، ولم يكشف حمزة عن أسم الألبوم أو عن موعد طرحه.
حمزة نمرة قال : “وفيه هذه الأيام العصيبة.. أحب أقول لكم إني بدأت أشتغل في الألبوم القادم.. سهلها على عبدك يارب ” .
وقدم نمرة حفلة أونلاين في بداية الحظر وذلك بعدما طلب منه الجماهير، وغنى باقة من ألمع أغنايه التي يعشقها الجمهور منها “داري يا قلبي، يا ديرتي، كله بيعدي، بلدي يا بلدي، عصفورين ” وتخطت نسبة المشاهدة سبعمائة ألف مشاهد.
والجدير بالذكر أن أخر كليب طرحه نمرة منذ عام، كان “دراي يا قلبي ” الذي اقتربت نسبة مشاهدته من مئتين مشاهده ، وتصدرت مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي حينها، وأعجب بها الجمهور بشكل ملحوظ.
كانت هذه تفاصيل خبر حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.