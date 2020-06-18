حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المطرب المصري الشاب حمزة نمرة عن أنه بدأ بالاستعداد لطرح البوم جديد في تلك الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وقف معظم الأنشطة، ولم يكشف حمزة عن أسم الألبوم أو عن موعد طرحه.

حمزة نمرة قال : “وفيه هذه الأيام العصيبة.. أحب أقول لكم إني بدأت أشتغل في الألبوم القادم.. سهلها على عبدك يارب ” .

وقدم نمرة حفلة أونلاين في بداية الحظر وذلك بعدما طلب منه الجماهير، وغنى باقة من ألمع أغنايه التي يعشقها الجمهور منها “داري يا قلبي، يا ديرتي، كله بيعدي، بلدي يا بلدي، عصفورين ” وتخطت نسبة المشاهدة سبعمائة ألف مشاهد.

والجدير بالذكر أن أخر كليب طرحه نمرة منذ عام، كان “دراي يا قلبي ” الذي اقتربت نسبة مشاهدته من مئتين مشاهده ، وتصدرت مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي حينها، وأعجب بها الجمهور بشكل ملحوظ.