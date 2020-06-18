نيللي كريم فتاة ليل في عمل سينمائي جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والنجمة المصرية نيللي كريم، عن دورها الجديد في عملها السينمائي القادم، حيث نشرت في خاصة الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، قائلة :نيللي كريم تستعد للعب دور فتاتة ليل قريبا.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجمة المصرية عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت نيللي، عبر صفحتها الشخصية علي إنستجرام، عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: عمل جديد قريبآ”، لكنها لم تعلن المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت، إلا أنها عادت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية لتكشف عن الدور الذي تجسده تمثلا في “فتاة ليل” وفقا لما نشرته عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وكانت نيللى كريم، قد قدمت أخر أعمالها مسلسل” بـ 100وش” ، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أسر ياسين، شريف دسوقى، مصطفى درويش، رشدى الشامى، إسلام إبراهيم، وأخرون، والعمل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.