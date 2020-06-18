شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل ضيف إنجى علي غدا فى "أسرار النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل غدا الخميس المنتج جمال العدل ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" الذى تقدمه الإعلامية إنجى علي، على إذاعة "نجوم إف إم" ‏فى العاشرة مساء.‏ ومن المنتظر أن يتحدث العدل عن نجاح مسلسل "بـ100 وش" و"خيانة عهد" الذى قام بإنتاجهما بالمشاركة مع شركة سينرجي لمالكها ‏رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.‏

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب ‏غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.‏

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وجسدت نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات ‏نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.‏