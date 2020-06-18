شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل ضيف إنجى علي غدا فى "أسرار النجوم" والان مع تفاصيل الخبر
مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.
وجسدت نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.
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