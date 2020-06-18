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نقابة الموسيقيين تحيل عددا من أعضائها للتحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة عدد من أعضائها العاملين إلى التحقيق وأيضا رفع دعاوى قضائية مباشرة بدءا من غد، وذلك لمخالفتهم القانون وقواعد النظام العام واللوائح التنفيذية للنقابة، بأن دأبوا جميعا على نشر أخبار مغلوطة من شأنها تعكير الصفو العام وإثارة البلبلة، خاصة داخل أروقة الجمعية العمومية، منهم المطرب خالد الأمير وأحمد نصر الله الذى دعا إلى التظاهر وتكدير السلم العام.

 

وأكد المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، أن المجلس أيضا قرر إلغاء تصاريح عمل عدد من المنتسبين شاركوا في نفس العمل والهجوم الدائم على أعمال النقابة بدون وجه حق وبدون أسباب أو معلومات صحيحة وإثارة البلبلة وتكدير الصفو العام من خلال عدد من الصفحات الشخصية والجماعية على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر فيديوهات مغرضة تدعو لوقفات احتجاجية ومظاهرات في وقت تعاني الدولة بأسرها من أزمات عديدة تحتاج من الجميع التكاتف من أجل الصالح العام، مما تسبب في الخروج على قواعد النظام العام وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. وأشار رمضان إلى أن لجنة التحقيق برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة سوف تبدأ أعمالها اعتبارا من أول يوليو.

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