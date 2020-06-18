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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مادلين طبر عن "القمر آخر الدنيا".. وتحضر لبرنامج جديد والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت مادلين طبر فى تصريح لـ"الخليج 365" اختيارها من مهرجان همسة لتكريمها ومنحها جائزة الإبداع عن مسلسل "القمر آخر الدنيا"، بعد أن حازت على أكبر نسبة تصويت بين منافسيها على الجائزة.
مسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كل من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته .
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