فن ومشاهير

تكريم مادلين طبر عن "القمر آخر الدنيا".. وتحضر لبرنامج جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مادلين طبر إنها تحضر لبرنامج جديد بعد نجاح ‏تجربتها الأولى فى عالم تقديم البرامج التليفزيونية، ويحمل البرنامج ‏الجديد الطابع الاجتماعى، وتتخلله بعض الفقرات الفنية، مضيفة ‏أنها ستصور برومو البرنامج غدا الخميس.  ‏

 

وكشفت مادلين طبر فى تصريح لـ"الخليج 365" اختيارها من مهرجان ‏همسة لتكريمها ومنحها جائزة الإبداع عن مسلسل "القمر آخر ‏الدنيا"، بعد أن حازت على أكبر نسبة تصويت بين منافسيها على ‏الجائزة.‏

 

مسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في ‏إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كل من الفنانة ‏بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، ‏وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن ‏الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته ‏وابنته‎ .‎

 

 

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