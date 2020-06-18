شكرا لقرائتكم خبر عن "دوزى" فى المستشفى: الحمد الله على نعمة الصحة.. وسعد لمجرد: ألف سلامة عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزى متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيها مبتسما ونائما في غرفة بأحد المستشفيات، معلقا عليها: "الحمد لله على نعمة الصحة.. دعواتكم.. أحبكم وكفى"، ولم يكشف النجم المغربي عن مرضه أو أسباب دخوله إلى المستشفى.



الفنان دوزي

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ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وعدد من نجوم الفن، حيث علق عليه الفنان سعد لمجرد قائلا: "ألف سلامة عليك أخويا حفيظ"، فيما قالت النجمة المغربية إيمان الباني يلدريم: "على سلامتك، الله يشفيك"، بينما قالت الفنانة يارا: "سلامة قلبك وربي يشفيك وتقوم بالسلامة".

وفي وقت سابق من هذا العام، طرح الفنان المغربي عبد الحفيط دوزي، فيديو كليب قام بتصويره بعنوان "خليك معايا" من كلمات شقيقه قادر دوزي وألحان الشاب كريم وتوزيع مراد مجود.

وفى أكتوبر 2019، طرح أغنية "خلوها تهدر"، كما أطلق أغنية "آمر"، التى حققت نجاحا كبيرا وصلت إلى ملايين المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وأيضا أغنية "باختصار" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا وتخطت ملايين المشاهدات على يوتيوب.