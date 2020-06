شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة من صور الموسم الثانى من The Umbrella Academy القادم في يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن مجموعة من الصور للموسم الثانى من مسلسل The Umbrella Academy، القادم على المنصة في 31 يوليو المقبل، استنادًا إلى روايات Dark Horse Comics المصورة، تركز الدراما الخارقة على مجموعة غير عادية من الأشخاص الذين اختارهم السير ريجينالد هارجريفز (كولم فيوري) وتدربوا على إنقاذ العالم في مدرسته، أكاديمية المظلة، الآن وقد كبروا جميعًا، اجتمعوا مجددًا لحل اللغز وراء وفاة السير ريجينالد وتفادي نهاية العالم.





ويقوم ببطولة مسلسل The Umbrella Academy إلين بيدج وتوم هوبر وروبرت شيهان وإيمي رافر لامبمان وديفيد كاستانيدا وإيدان جالاجر وماري جيه بليج وكاميرون بريتون وآدم جودلي وجون ماجارو وآشلي مايدكوي وكيت والش وإيثان هوانج وأوردان كلير روبنز.

بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.





كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.