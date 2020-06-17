روبرت دي نيرو وآن هاثاواي يعودان إلى القرن الماضي بـ"آرمجادون تايم"

أعلن المخرج جيمس جراي انضمام باقة من ألمع نجوم هوليوود إلى فيلمه القادم Armageddon Time (آرمجادون تايم).

ووفقًا لموقع "إمباير" الأمريكي، انضم الممثل المخضرم روبرت دي نيرو وأوسكار إيزاك وآن هاثاواي ودونالد سثرلاند إلى الممثلة كيت بلانشيت لبطولة الفيلم الجديد.

ويدور الفيلم خلال فترة الثمانينيات ونشأة المخرج في حي كوينز في مدينة نيويورك، وفترة تعليمه في مدرسة "كيو فورست"، التي شهدت تخرج كثير من مشاهير أمريكا من بينهم دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تركز القصة على مدير المدرسة.

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وأوضح المخرج أنه يرغب هذه المرة في تقديم عمل مختلف عن آخر أفلامه مع النجم براد بيت "Ad Astra – آد أسترا" والذي ركز على الجانب المظلم والعبثي من الحياة.

وتابع: "كل مرة أقدم عملًا مختلفًا، وهذه المرة قررت أن أقدم النقيض تمامًا من (آد أسترا)، وأركز على البشر وانفعالاتهم والتفاعلات فيما بينهم، وتجسيد الحب بكل صوره ومراحله، خاصةً أن الفيلم مستوحى من فترة طفولتي، لذلك أرغب في ملأه بالدفء والرقة".

لم يحدد المخرج موعد التصوير بعد، إلا أنه ينوي بدء التصوير في مدينة نيويورك فور سماح الحكومة الأمريكية بإلغاء العزل المنزلي الذي فرضه فيروس كورنا (كوفيد-19).



