قناع "سبايدرمان" يفسد حلم "كابتن أمريكا"

حليمة الشرباصيالخميس 2020/6/18 12:19 ص بتوقيت أبوظبي
كشف الممثل الأمريكي كريس إيفانز الشهير بـ"كابتن أمريكا" أن شخصية البطل الخارق التي يلعبها في عالم مارفل السينمائي لم تكن المفضلة لديه في طفولته.
ووفقًا لموقع "دجيتال سباي"، ذكر إيفانز أن الحركات الخطرة التي يؤديها "سبايدرمان" هي التي جذبته للشخصية في طفولته، إلا أن هناك شيئاً ما منعه من تأدية دور البطل الخارق "سبايدرمان" في سلسلة الأفلام الشهيرة.
وقال إيفانز: "أنا أحب كابتن أمريكا، ولكن سبايدرمان هو بطل الطفولة الخارق بالنسبة لي".
وأضاف: "كنت أتمنى أن أؤدي مشاهد سبايدرمان بنفسي، وأن أقفز من مبنى إلى آخر وأقدّم الحركات الخطرة بنفسي، إلا أن قناع سبايدرمان يحول بيني وبين تنفيذ أحلامي لأني مصاب بفوبيا الأماكن المغلقة، وأشك أني قادر على ارتداء القناع والبدلة الضيقة لساعات طوال خلال التصوير".
واختتم إيفانز حديثه بتأكيد حبه لزي "كابتن أمريكا" واقتناعه أنه أفضل من "سبايدرمان" بكل تأكيد.
وأدى إيفانز آخر أدواره البطولية في تتمة سلسلة "أفنجرز"، والتي حملت عنوان Avengers: Endgame "أفنجرز:نهاية اللعبة"، مؤكدًا أنه لن يعود لتقديم "كابتن أمريكا" مرة ثانية.
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