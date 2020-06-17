- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر مرسى يشوق جمهور أحمد العوضى ببرومو "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر
ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.
وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تامر مرسى يشوق جمهور أحمد العوضى ببرومو "شديد الخطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.