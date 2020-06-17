شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر مرسى يشوق جمهور أحمد العوضى ببرومو ‏‏"شديد الخطورة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، جمهور النجم أحمد العوضى ببرومو قصير من ‏مسلسل "شديد الخطورة" على صفحته الخاصة على فيس ‏بوك، وعلق على الفيديو: قريبا.. على واتش إت".‏

ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن ‏الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.‎

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وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة‎ watch it، المسلسل من تأليف محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎.‎