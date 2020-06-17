شكرا لقرائتكم خبر عن "أوس أوس" يقلد عادل إمام في فيلم "حتى لا يطير الدخان" على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد حاول من خلاله تقليد الفنان الكبير عامل إمام في فيلم "حتى لا يطير الدخان"، نشر الفنان الكوميدى محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر حسابه بموقع إنستجرام "فيديو" قلد من خلاله الزعيم في أحد المشاهد، وسط تعليقات كوميدية من جمهوره.

الفنان الكوميدى "أوس أوس"، علق على الفيديو قائلاً: " أنا آسف يا زعيم فكوا الحظر بقى هنتجنن"، ورد جمهوره: "قعدة البيت وحشة يسطي مش كده"، وكتب آخر: "متمثلش حاجة للزعيم تاني".

الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" احتفل بعيد ميلاد نجله الأسبوع الماضى، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".





يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .

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