شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "جاوبني لله" تكريم للأطباء الذين يضحون بأرواحهم تصل لـ 6 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أغنية " جاوبني لله " للمطرب المغربي أحمد شوقي لحوالي 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها خلال ثلاثة أيام وتستمر الأغنية في الزيادة وذلك لإنسانيتها وكونها تدور في قالب خيالي يحكي من خلالها شوقي قصة طبيب متوفى، تعود روحه بعد سنة من وفاته لتطمئن على أسرته.

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أغنية "جاوبني لله"، تعاون من خلالها أحمد شوقي في كتابة كلمات الأغنية مع الكاتب يونس آدم ومحمد الرفاعي على مستوى التلحين، فيما عاد التوزيع لحمزة الغازي وتوفيق الصادقي، أما الكليب فصور تحت إدارة المخرج المغربي حمزة اليملاحي،

واعتبر أحمد شوقي أن الأغنية تكريم للأطباء الذين يضحون بأرواحهم وظلوا في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة "كوفيد-19،متمنيا أن تنال استحسان الجمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن أحمد شوقي قدم أخير أغنية بعنوان "الدار ديلي" من إخراج حمزة اليملاحي نفسه، تعاون من خلالها مع الرابور السعودي قصي الخضر، منشط برنامج "أرابز غوت تالنت"، والموزع المغربي بلال أفريكانو بمشاركة الرابور مسلم في كتابة كلمات الأغنية، فيما عادت الألحان لمهدي مزين، وصور العمل المذكور في مدن شفشاون، وفاس، ومراكش قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو العمل الذي نال نسب مشاهدة عالية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب".