شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رب تقوم بالسلامة".. جمهور رجاء الجداوى يدعوا لها بالشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، القلق في قلوب محبي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في مصر والعالم العربي بعد إعلانها في الساعات الأولى من صباح اليوم أن حالة والدتها التي يتم معالجتها منذ فترة من فيروس كورونا ليست جيدة وأنها ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى جهاز التنفس الصناعي، وتطالب محبي الفنانة رجاء الجداوي بالدعاء لها بالشفاء والعبور من هذه الأزمة.

وبعدما طالبت ابنة رجاء الجداوى الجمهور بالدعاء لوالدتها، تصدر هاشتاج باسم الفنان القديرة "رجاء الجداوي"، تريند تويتر في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، وانهالت الأدعية من محبي رجاء الجداوي، متمنين لها الشفاء والتعافي من وعكتها الصحية الأخيرة التي أصيبت بها بعد تعرضها لعدوي فيروس كورونا المستجد، وتلقيها العلاج فى مستشفى العزل بالإسماعيلية.



هاشتاج رجاء الجداوي على تويتر

وقال مغرد: "حياة الناس مش لعبة والأعمار بس بإيد الله. في ناس بلا ضمير، صاروا مموتين هذه الإنسانة مية مرة. ارحموها. كورونا مش جريمة، بدل ما يدعوا لها بالشفاء أو يكفّوا شرّهم عنها، مستعجلين موتها. فعلاً يلي استحوا ماتوا. الشفاء لـ رجاء الجداوي والله يكون بعونها على المرض والناس الأبشع من المرض".



هاشتاج دعاء لرجاء الجداوي



دعم رجاء الجداوي

وابتهل مغرد بالدعاء لها قائلا: "ربنا يشفيها ويشفي مرضى المسلمين اجمعين اللهم امين"، ومغرد ثاني: "ربنا يشفيها ويعافيها الجميلة رجاء الجداوي"، وثالث: "رجاء الجداوي.. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وأرفع عنا البلاء"، وتغريدة أخيرة: "ربنا يشفيكي يا جوجو يا قمر وإن شاء الله نشوف قريب ف احسن صحة وحال يارب وترجعي تاني لجمهورك اللي بيعشقوكي تقريبا أشيك ست فى مصر بلا منازع ربنا يشفيكي يا حببتي و اشوفك منورة الشاشة تاني إن شاء الله".

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هاشتاج رجاء الجداوي



الدعاء لرجاء الجداوي

وكانت قد أعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، إن الحالة الصحية لوالدتها لم تتحسن، وأنها ما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى ‏العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الصناعى، وكتبت "أميرة" عبر حسابها بـ"فيس بوك": "مامى ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعولها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".‏



جانب من تغريدات الهاشتاج

وكان الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، قد كشف أنها مازالت في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن ‏هناك ثبات في الحالة الصحية لها، وتعافيها بشكل بسيط.‏

وأضاف أمس الثلاثاء، أن نتيجة مسحة فيروس كورونا المستجد سواء إيجابي أو سلبي في مريض حرج لا تحدث فارقًا، منوهًا أن ‏الخطورة تكمن في أن المريض مازال في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.‏

وأضاف، مصدر طبى، لـ"الخليج 365" أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى ‏فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن ‏جهاز الـ"سيباب" التى تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهورها‎.‎