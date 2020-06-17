فيديو.. الفنان حسين أبو حجاج: أحمد زكى فنان عظيم ومفيش ممثل يقدر يقلده

وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان الراحل أحمد زكى كان نجما فوق العادة، وأفضل بكثير من ممثلين آخرين فى علاقته بمساندية من مثل الدرجة الثانية والثالثة.

وأشار إلى أن علاقته بالفنان عزت أبو عوف كانت ضعيفة جدا، رغم أنه ابن بلده من مركز بنى مزار، لكنه لم يقدم له أى خدمة فى المجال الفنى، ولفت قائلا: "ذهبت إليه وطالبته بأن يساعدنى لكنه تهرب منى حتى بعد أن دخلت المجال الفنى، وكنت أراه مع الفنان هانى رمزى ابن بلدى أيضا لم يكن يعطنى أى أهمية وتجاهلنى عكس الفنان الكبير أحمد بدير الذى احتوانى وكان يلتقى بى ويوجهنى ويجلس معى ويقول إننى كراكتر متميز وكان دائما يشجعنى".

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وأوضح حسين أبو حجاج أن علاقته بالفن بدأت فى سن متأخرة جدا فقد كنت فى سن 46 عاما، وكان صاحب الفضل فى ذلك هو الفنان هانى رمزى الذى أصر أن أكون معه فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، وقمت بالتمثيل معه فى أكثر من فيلم، بينما الفنان عادل إمام قمت بتمثيل مشهد واحد معه وبعدها لم يحالفنى الحظ فى التواجد معه فى أى أعمال فنية أخرى.

وقال حسين: "ورشة الكوتش بالنسبة لى أهم من الفن لأنها الباقية، أما الفن فزائل، وأنا راضى بنصيبى وكان لى نصيب فى أعمال فنية سوف أحصل عليها"، مضيفا: "كنت أتمنى أن أعمل أى عمل فنى للأطفال".