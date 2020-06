شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مسلسل يستأنف تصويره فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديدلاين عن أن مسلسل The Bold and the Beautiful هو أول مسلسل يستأنف تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبدأ المسلسل التصوير من جديد الأسبوع المقبل.

فيم سيتبع فريق الإنتاج بروتوكولات السلامة من فيروس COVID-19 ، التي وضعتها مقاطعة لوس أنجلوس ، بداية من الكشف عن الإصابات بين طاقم المسلسل، مع الالتزام بارتداء الكمامات لمن لا يصور مشاهد، إضافة إلى التأكيد على تقليل عدد طاقم التمثيل وفريق عمل المسلسل.

وفي سياق متصل يأتي فيلم Jurassic World: Dominion كأول عمل يستأنف تصويره هو الآخر ولكن في المملكة المتحدة حيث يبدأ استئناف العمل يوم ٦ يوليو المقبل.

الفيلم واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.