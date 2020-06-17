شكرا لقرائتكم خبر عن بلقطات مؤلمة.. نيكولا معوض يسترجع ذكرياته مع كواليس مسلسل "بلا دليل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان نيكولا معوض ‏ذكرياته مع كواليس مسلسل "بلا دليل"، حيث نشر عددا من مقاطع الفيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تظهر كواليس مسلسل "بلا دليل" الذي شارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيكولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفى شاهين تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.

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وعلق الفنان نيكولا معوض على مقاطع الفيديو قائلا: "شفت الفيديوهات دول بالصدفة من كواليس مسلسل (بِلا دَليل). تَيْمور، واحد من أكتر الأدوار اللي استمتعت بيها.. فاكِر أن ساعتها، ناس كتير كانت بتقولّي إني مش لازم أعمل كده بنفسي".





وأضاف: فاكر إن المخرجة الأستاذة منال الصيفي سألتني أكتر من مرّة "انت متأكِّد إنَّك فِعلاً عايز تعمل كده؟".. بصراحة ما اتردّدتِش ولا 1% لأن بالنسبة لي إنّك تروح لأقصى الحدود وإنّك تختبر تجارب جديدة هيّ من أمتع الحاجات في إنّك ممثِّل".

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير واسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق ، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.





وكان نيكولا معوض قد شارك أيضا في مسلسل "طلعت روحى" وشارك فى بطولته إنجى وجدان وأحمد فريد، وإسلام إبراهيم، وهبة عبد العزيز، وميار الغيطى، وإنعام سالوسة، وتامر فجر، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.