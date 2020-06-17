شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رب فك السحر وخلص شعبنا".. سيرين عبد النور تعلق على حرائق لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على الحرائق التي تشهدها دولة لبنان في عدم مناطق متفرقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة: "يا رب دخيلك.. ناقصنا بعد حرائق ما بكفي قلوبنا محترقة يا رب فك هالسحر عن لبنان باركنا وخلص شعبنا وارضنا الهرمل تحترق".



سيرين عبد النور

وسيطرت الحماية المدنية أمس، على 80% من الحرائق التى انتشرت فى عدة مناطق بلبنان، بينما لاتزال بعض المناطق تشتعل بين اليحن والآخر نتيجة الظروف المناخية والرياح النشطة، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز.

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ورصدت "سكاي نيوزعربية"، بعض الحرائق فى التلال التابعة لبلدة دقون فى جبل لبنان وأفاد التقرير أن ارتفاع درجة الحرارة والتضاريس الجغرافية لها دورا فى انتشار الحرائق، نظرا لصعوبة وصول الأجهزة المعنية والمتطوعين إليها وإخمادها، وذلك بسبب اشتعال الجيوب فى حالة الرياح النشطة.

كانت لبنان شهدت منذ مساء أول أمس كارثة حقيقية عقب اندلاع العديد من الحرائق بمناطق مختلفة دون الوصول إلى أسبابها، حيث اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار.