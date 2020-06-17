شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غادة عبد الرازق تقضى الأجازة الصيفية مع زوجها وأسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي النجمة غادة عبد الرازق، العطلة الصيفية بصحبة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير، في إحدى المدن الساحلية، في أول ظهور لهما بعد زواجهما في شهر رمضان الماضي، وظهر أيضا خلال الصور ابنتها روتانا وحفيدتيها.

وكانت النجمة غادة عبد الرازق فى تصريح لـ"الخليج 365"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا .

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل فى الفترة المقبلة بعد فترة الطيران مرة أخرى.

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