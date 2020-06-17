شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرض بناته للتنمر.. شريف منير ينشر صورة جديدة لأسرته: ربنا يخليكم ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعرضه لمضايقات وتنمر على صورة بناته فى الآونة الأخيرة، شارك الفنان شريف منير صورة جديدة لأسرته عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، معلقا عليها: "أسرتي الصغير.. ربنا يخليكم ليا".



شريف منير وأسرته

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض بنات الفنان شريف منير لحملة تنمر عبر منصات السوشيال ميديا بعدما نشر صورة لهم على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، وأكد الفنان شريف منير أنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت شتائم بذيئة وألفاظ خارجة، ولكنه كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور ويكفتى بعمل حذف لمتابعه الذى تطاول عليه، وتابع: "تجاهلت ردود الفعل السخيفة والجارحة كثيراً.. تنازلت كثيراً جداً على السوشيال ميديا.. وعندما رأيت تأثر ابنتى الصغيرة بالشتائم البذيئة لأمها فعلت ما فعلت".

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وفي وقت سابق، أضاف "منير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تعامل مع واقعة التنمر على ابنتيه على أساس أنه أب وليس شريف منير الفنان، لافتاً إلى أن الفيديو الذى أطلقه عبر الإنترنت لقى اهتماماً كبيراً من الجهات المسئولة كون الإهانة التى تعرضت لها ابنتاه هى بمثابة إهانة لكافة الفتيات المصريات.

وأكد "منير" أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واقعة التنمر والسب والقذف، مشدداً على أنه لن يسامح أحدا كما كان فى السابق، وتابع: "مش هسامح حد من اللى شتم.. الشتائم ليست من داخل مصر فقط بل من الخارج أيضاً.. أنا مش عاوز أبقى بطل أو أتاجر بأبنائى".

وفى سياق آخر قال "منير" إن العالم سيتغير تماما بعد زوال جائحة فيروس كورونا، ومصر تعاملت مع الأزمة بشكل احترافى واستراتيجية تفوق دول كبرى.