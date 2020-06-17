شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ساخرا من 2020: هى السنة دى فاضل عليها كتير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزح الفنان الكوميدى هانى رمزى بخصوص صعوبة عام 2020، قائلا: "هى السنة دى فاضل عليها كتير"، ساخرا من مدى سوء الأوضاع فى العام الحالى.

ونشر هانى رمزى صورا من أحد أفلامه، ويبدو عليه الإرهاق الشديد، ومكتوب عليها: "فى حاجة مضايقاك من 2020، لا خالص حاجات صغيرة كدة"، وعلق عليها تويتر: "هى السنة دى فاضل عليها كتير".

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هانى رمزى

وفى سياق آخر حرص الفنان هانى رمزى على مساندة ودعم صديقه الفنان شريف منير مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حين نشر صورة الأخير، إلى جانب قيامه بنشر صورة بناته الاثنتين التى أثارت جدلاً واسعاً، بعدما تعرض على إثرها منير لتعليقات وصفت بالخارجة لابنتيه، مما تطلب من والدهم عمل فيديو بصحبة عائلته كشف فيه أنه لن يسكت تجاه ما حصل، وطالب الجميع بعدم السكوت إزاء أى تعليق خارج أو تنمر، مؤكداً أن البلد فيها قانون وعلى الجميع الإبلاغ مثلما فعل.

هانى رمزى بدوره وجه رسالة لـ شريف منير قال له فيها: "صديقى شريف منير بناتك سكر وأحلى البنات ربنا يحفظهملك ويخليك ليهم ومن حقك تفرح بيهم".

على جانب آخر قرر النجم هانى رمزى تأجيل تصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل" لحين الانتهاء من أزمة كورونا، حيث كان من المقرر تصويره خلال شهر أبريل الماضى، لكن انتشار الفيروس تسبب فى تأجيله، ويشارك فى بطولته مى سليم، حيث ينتمى إلى العمل إلى الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدرى، ومن المقررالكشف عن باقى الأبطال قريبا والاعلان عن موعد بدأ التصوير.