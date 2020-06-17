شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس صيفية.. لقاء الخميسي: ارتدى ما يجعلك سعيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها مقطعين فيديو وصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرتدية ملابس صيفية داخل منزلها، معلقة: "ارتدى ما يجعلك سعيدا وما تشعر بالراحة فيه".

ومنذ أيام، انطلقت النجمة لقاء الخميسى، فى جولة بسيارتها داخل الكومباوند التى تعيش فيه لتستمتع ببعض الوقت خارج المنزل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولجأت لقاء الخميسى لهذه الجولة القصيرة فى محيط المنزل بالسيارة لكسر ملل العزل المنزلى.

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لقاء الخميسي

وشاركت لقاء الخميسى مقطع فيديو مع الجمهور ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، خلال جولتها بالسيارة حيث كانت تستمتع بكلمات وألحان أغنية "شخصية عنيدة" للمطربة السورية أصالة، والتى رددت كلمات الأغنية ورائها فى أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وكتبت لقاء، فى تعليقها على مقطع الفيديو: "مش صعب أخلى اللى أنا باتمناه يبقى حقيقة.. طول ما فيك نفسك تقدر تحلم وتكمل فى حلمك وتحققه"، وأضافت: "صباح ملىء بالأحلام.. ملحوظة إلى كل من يحب الانتقاد.. أنا بلف بعربيتى فى الكومباوند علشان أغير جو.. والكمامة صديقة البيئة معايا والكحول معايا رغم إنى لوحدى فى عربيتى فى كومباوندى".