شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح فى كواليس الاختيار وهنادى مهني: مساء العسل يا قائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد خالد صالح، متابعيه بصورة من كواليس تصوير مسلسل الاختيار، الذي عرض في السباق الرمضاني السابق، بطولة النجم أمير كرارة الذي جسد فيه شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي، لسرد بطولاته ضد العناصر الإرهابية في سيناء.

ونشر أحمد خالد صالح، صورته بالبدلة الميري، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب "من كواليس تصوير الاختيار، مسائكم فل"، وسرعان ما ردت خطيبته الفنانة هنادى مهنا في التعليقات وكتبت "مساء العسل يا قائد".

Advertisements

وطيلة شهر رمضان الماضي، تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة، فى حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعون، وتصدرت مواقع التواصل، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التى تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية فى تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.