شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور لـ"صوفى تيرنر" بصحبة زوجها يظهر اقتراب ولادتها بشكل كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين ظهور النجمة العالمية صوفى تيرنر، صاحبة شخصية سانسا ستارك الشهيرة في سلسلة الخيال Game of thrones، بصحبه زوجها المطرب العالمي جو جوناس في شوارع مدينة كاليفورنيا الأمريكية اليوم، وسط اتخاذ احتياطاتهم لعدم الاصابة بفيروس كورونا.

وظهرت نجمة GOT، صاحبة الـ 24 عاما وهي في الأسابيع الأخيرة من حملها واقتراب ولادتها بشكل كبير، حيث ظهر عليها علامات ضخامة بطنها نتيجة حملها بشكل كبير، وهى ترتدى كمامة طبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا واتباع تعليمات الوقاية.

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وعلى جانب آخر، تضامنت تيرنر مع المظاهرات التي تشهدها الكثير من دول العالم حالياً للتنديد بالعنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية، بعد مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية. ونشرت تيرنر، صور وفيديو من مشاركتها في حملة BlackLivesMatter، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها وهي ترفع لافتة للمطالبة بحقوق أصحاب البشرة السمراء وسط عدد كبير من المتظاهرين.

وظهرت تيرنر منذ فترة أثناء جولتها مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، وذلك أثناء ركوبهما سيارتهما معاً، حيث اتضح على النجمة ملامح حملها في طفلها الأول من جوناس، مثلما اتضح في تقرير قام بنشره موقع الديلي ميل الذى كشف عن أن الثنائي يحاول الاستمتاع بوقته والترفيه عن نفسه في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم بأسره، وذلك عن طريق السير أو ركوب السيارة أمام منزلهما للتنزه ولو قليلاً.