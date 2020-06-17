شكرا لقرائتكم خبر عن لن أعيش فى جلباب أبى.. رباب حسين تكشف حقيقة رقاصة فرح سنية وزواجها من ابن الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، للنجم الراحل نور الشريف، والذى قدمه منذ أكثر من 24 عاما عن رائعة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، للمخرج الكبير الراحل أحمد توفيق، أحد أهم وأبرز كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية، حيث إنه من الأعمال التي جعلت للدراما المصرية شأن ومكانة كبيرة بجميع أنحاء الوطن العربى، بل جعلتها تحجز أماكن باستمرار على الشاشات الخليجية والعربية وليس المصرية فحسب، وجعلتنا رواد هذه الصناعة وهى الدراما التليفزيونية.

المسلسل يعرض هذه الأيام على قناة DMC، وما زال يتفاعل معه الجمهور كما لو كان يُعرض للمرة الأولى، بل أصبح الجمهور يبحث في تفاصيل المسلسل وبعض مشاهده، ولذلك تداول رواد السوشيال ميديا صورة للراقصة التي قدمت فرح سنية "ناهد رشدى" على نبيل نجل الوزير "ياسر جلال"، على أنها نفس السيدة التي تزوجها نبيل عقب انفصاله عن سنية ابنة عبد الغفور البرعى.

المخرجة المنفذة للمسلسل آنذاك رباب حسين صرحت لـ"الخليج 365"، إن الراقصة التي أحيت "فرح سنية ونبيل" لم تكن على الإطلاق السيدة التي تزوجها نبيل فيما بعد، موضحة أن شخصية نبيل التي قدمها النجم ياسر جلال، شخصية انتهازية تبحث عن الأموال ولذلك لا يجد مانعا في الزواج من سيدة تكبره بسنوات بشرط أن يكون معها أموالا، أما الراقصة التي تم الاستعانة بها في فرح سنية، فمن المفروض أنها راقصة من الدرجة الثانية وفقيرة ومحدودة ماديا وفقا لأحداث المسلسل، ولذلك بالمنطق فهى بعيدة عن طموحات نجل الوزير المادية، مشيرة إلى أنها كانت راقصة بالفعل أما السيدة التى تزوجها "نبيل" عقب إنفصاله عن سنية فكانت ممثلة ولها أدوار، مؤكدة أن السيدتان لكل منهما شكل وتركيبة وعمل مختلف عن الآخر.

وأضافت المخرجة الكبيرة رباب حسين، والتي كانت المخرج المنفذ لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، أن المسلسل ملىء بالتفاصيل التي لا تنساها هي حتى الآن، حيث حكت المخرجة بعض الكواليس التي جمعتها بالنجم الكبير نور الشريف فى هذا المسلسل بالتحديد، وهى أنه في بداية الحلقات كان نور الشريف يعمل عتالا في المسلسل وقبل تصوير المشاهد الخاصة بهذه الفترة، قالت له "أنت عتال لازم تبقى إيدك مش نضيفة وإيدك ناعمة ونضيفة يانور"، مضيفة أنه على الفور قام بوضع يده ورجل في التراب، لحرصه هو الأخر مع الإخراج على أدق التفاصيل.

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وتابعت المخرجة رباب حسين حديثها قائلة: مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" أسرى في المقام الأول لذلك عاش طوال هذه الفترة وأصبح مميزا، ولفتت إلى أنها تحزن في كثير من الأحيان عندما يتم الحديث عن المسلسل تحت عنوان "فرح سنية"، فالعمل ليس مجرد فرح سنية، ولكنه حالة اجتماعية كاملة.

ونفت المخرجة رباب حسين، ما قالته الفنانة ناهد رشدى والتي قدمت دور سنية، بأن المخرج أحمد توفيق قال لهم كممثلين: "أعملوا اللى أنتوا عايزينه في الفرح"، موضحة أن المخرج أحمد توفيق لم يقل هذا الكلام على الإطلاق، ولكن كان هناك 3 كاميرات حصدت الفرح من مختلف الزوايا فضلا عن حركات الممثلين والحوار كان متفق عليه منذ البداية وقبل تصوير المشهد.