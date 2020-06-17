شكرا لقرائتكم خبر عن بكمامة مزينة بالإكسسوارات.. نسيرين طافش: الحياة ليست أكثر من لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نسرين طافش على مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كما وجهت رسالة إلى متابعيها، حيث ظهرت مرتدية كمامة مزينة بالإكسسوارات، معلقة: "لا تكن مستميتًا جديا في الحياة، فالحياة ليست أكثر من لعبة".

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وشاركت نسرين طافش متابعيها بأحدث صور لها خلال ممارسة رياضة اليوجا، والتي أظهرت بها رشاقتها ومرونتها خلال التمارين، وعلقت على الصور عبر موقع "إنستجرام"، قائلة: "الأمر لا يتعلق بكونك جيدًا في شيء ما.. بل بكونك جيدًا مع نفسك.. وقت اليوجا وقتي الخاص".

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش تفاعلت مع الجمهور بإحدى خواطرها التى اعتادت على مشاركتها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "لا تخبروا الناس بكل شىء جميل تملكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه.. شاركوهم بما ينفعهم واحتفظ لنفسك بما ينفعك.. يوم مشرق جميل وحنون على الجميع".

يشار إلى أنه بينما تحرص الفنانة نسرين طافش دوماً على مشاركة متابعيها لحظاتها وكيفية معيشتها فى ظل فيروس كورونا، سواء من خلال نصائحها لمتابعيها حول الكيفية التى يقضون بها وقتهم أو من خلال فيديوهات لايف تقوم بنشرها، فإنها قد نشرت قبل أيام، عدة صور لها مع أصدقائها أثناء استمتاعهم على الشاطئ خلال نزهة لم ينسوا فيها ارتداء الكمامة مثلما ظهر خلال الصور التى نشرتها نسرين عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.