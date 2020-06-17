شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يسترجع ذكريات "شمس الزناتى".. وكريم الحسينى: أحلى فيلم عملته معاك فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان محمود حميدة ذكرياته مع فيلم "شمس الزناتي"، الذي لعب فيه دور البطولة مع الفنان عادل إمام وسوسن بدر ومحمود الجندي ومصطفى متولي، وإخراج سمير سيف، تم انتاجه في العام 1991م.





ونشر الفنان محمود حميدة صورة "المارشال برعي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقا عليا قائلا :"عدو جيل التمنينات والتسعينات.. المارشال برعي"، فيما علق الفنان كريم الحسيني الذي جسد شخصية الطفل "عبدالله" في فيلم "شمس الزناتي، قائلا :" أحلى فيلم عملته مع حضرتك فى حياتى وكان ليا الشرف".

وتدور أحداث الفيلم حول "شمس الزناتي"، الشاب الوطنى الذى تطارده قوات الاحتلال الإنجليزى بأحد شوارع القاهرة، فتلقى به الصدفة فى طريق الأرملة الجميلة "حنة"، التى تقترح عليه أن تقوم بإخفائه فى الواحات البعيدة مقابل القضاء على عصابة "برعى"، وتتوالى الأحداث.

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وفي وقت سابق، شارك الفنان محمود حميدة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير فيلم "الغسالة"، الذي يقوم ببطولته بصحبة عدد كبير من النجوم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام وسط عدد من الأطفال.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏