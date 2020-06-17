شكرا لقرائتكم خبر عن ميك أب جرىء.. مى سليم تستقبل الصيف بـ لوك جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة مى سليم على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا جديدة أشعلت بها السوشيال ميديا، مع بداية فصل الصيف، وتفاعل معها جمهورها، مشيدين باللوك والميك آب.

وفى وقت سابق، قالت الفنانة مى سليم إنها ملتزمة بالبقاء فى المنزل هذه الفترة، ضمن الإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توقف الأعمال المرتبطة بتصويرها فى هذه الفترة لنفس السبب، خاصة مع فرض حظر التجوال، داعية أن يتم تجاوز الأزمة والسيطرة على الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

وكشفت مى لـ"الخليج 365" عن كيفية قضاء يومها فى الحجر المنزلى حالياً، موضحة أنها تشاهد المسلسلات على التليفزيون وأيضاً على المنصات الرقمية، إضافة إلى جلوسها مع ابنتها لى لى معظم الوقت كما أنها تساعدها فى مذاكرة دروسها ومراجعتها، هذا بجانب متابعتها للأخبار على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.