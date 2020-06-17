شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مميزات في الموسم الثالث من المسلسل الألماني Dark القادم 27 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفصلنا 10 أيام عن طرح الموسم الثالث من المسلسل الألماني Dark، الذى انتظره الكثير من حول العالم، منذ طرح الموسم الثانى من العمل في 21 يونيو من العام الماضى 2019، ومن المقرر أن يصل الموسم الجديد إلى شبكة نيتفلكس في 27 يونيو الجارى، الذى سيتكون من 8 حلقات التي ستصل مدتها إلى ساعة، وهذه 3 مميزات في الموسم الجديد المنتظر :

1 – الموسم الثالث من مسلسل Dark غير متوقع بالنسبة للمشاهدين، بسبب انتهاء العالم مع أخر حلقات الموسم الثانى.

2 – جرعة أضافية من التشويق والإثارة في الموسم الثالث من Dark عن الموسمين الأولين.

3 – استمرار حظر التجوال في الكثير من البلاد حول العالم مما سيساعد المشاهدين على مشاهدة العمل بتفرغ واستمتاع، بل ويمكن مشاهدة العمل منذ بدايته قبل عرض الموسم الأخير.

الموسم الثالث من المسلسل الألماني Dark، سيصل إلى نهاية مرضية لجميع الأطراف أو على الأقل المشاهدين الذين استطاعوا أن يتفهموا قصة المسلسل منذ بداية عرضه في 2017.

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ويالتالى فأن مسلسل Dark الألماني الذى سيصل إلى نهايته مع طرح الموسم الثالث من العمل، حيث تتخطى الخاتمة حواجز الزمان والمكان، وذلك مع وصول جوناس إلى العالم الجديد، حيث يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً، وفى منتصف كل ذلك تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

وقد صرحت يانتجه فريزه (المؤلفة) وباران بو أودار (المخرج) عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية".

المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.

ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.